Meteo | Equinozio di Primavera fino a 25°C | ecco su quali regioni

Meteo PROSSIMA SETTIMANA: Festa del Papà temporalesca, poi cambia tutto dall'Equinozio di Primavera, tendenza: In avvio di settimana, Lunedì 18 Marzo, un vasto campo di alta pressione riuscirà a garantire una pressoché totale stabilità atmosferica con tanto sole e temperature ben oltre le medie: su Sicilia e ...ilmeteo

Previsioni Meteo, arrivano sole e temperature sopra i 20 gradi in quasi tutta Italia: Previsioni Meteo, arrivano sole e temperature sopra i 20 gradi in quasi tutta Italia. La primavera in anticipo di una settimana.lettera43

Che tempo farà nei prossimi giorni Sole e temperature sopra i 20 gradi ovunque: Che tempo farà nei prossimi giorni Le previsioni Meteo ci dicono che arrivano sole e temperature oltre i 20°C quasi ovunque. La primavera si presenta dunque con una settimana di anticipo sull’equinoz ...blitzquotidiano