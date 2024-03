Messaggio ambiguo e buonista | Fisco amico | lo sfregio di Elsa Fornero a Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "Manda un":, in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, lo ha detto in riferimento al governo die alla sua ultima mossa in materia di. Ieri infatti il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto legislativo che attua la delega fiscale in materia di riscossione. Un decreto che va nella direzione del "" e prevede che dall'anno prossimo si potranno pagare i debiti con ilin 84 tranche (sette anni) o in 120 (10 anni) per chi dimostra di avere problemi economici. "non ha più usato le espressioni gravi che aveva usato in passato, come 'pizzo di Stato', completamente fuori luogo - ha proseguito l'ex ministra del ...