Mercato dell’arte resiliente nonostante la crisi | il report e le previsioni 2024

(Di mercoledì 13 marzo 2024)l’instabilità economica e geopolitica, ilsi conferma. Nel 2023, le vendite hanno rallentato dopo due anni di crescita, registrando un calo del 4% a circa 65 miliardi di dollari, ma superando i livelli pre-pandemia del 2019. Mentre la fascia alta delha visto un rallentamento, il volume delle transazioni è aumentato e le vendite online hanno continuato a prosperare. Ilstatunitense rimane il più forte, mentre ilcinese si è mosso un controtendenza, affermandosi come secondoa livello globale davanti al Regno Unito. E’ quanto emerge dall’ottava edizione del“The Art Basel and UBS Global Art Market”. Mercati ...

“ImperiAntiquaria”, il 16 marzo primo appuntamento del Mercato dell’arte e dell’antiquariato ad Oneglia: Imperia. “ ImperiAntiquaria ”, questo è il titolo delle quattro giornate che vedranno il centro storico di Oneglia trasformarsi nel Mercato dell’arte e dell’Antiquariato. Un evento organizzato dal CIV ...riviera24

Erg delude il Mercato, ebitda 2024 inferiore alle attese: (ANSA) - MILANO, 13 MAR - Il Mercato è rimasto dalle prospettive di Erg sul 2024, gli analisti si aspettavano di più. 'La previsione sull'Ebitda ...notizie.tiscali

Il Mercato dell’arte ha rallentato nel 2023. Pubblicato The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2024: The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2024 fotografa gli andamenti dello scorso anno restituendo una flessione del valore globale dell’arte rispetto al 2022 ...artribune