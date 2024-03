Meloni vince ma non convince I sondaggi puniscono la premier

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Non è tutto oro quello che luccica. Perché se la conferma di Marco Marsilio in Abruzzo avrebbe dovuto riportare il sereno nel Centrodestra dopo la sconfitta subita due settimane prima in Sardegna, il colpo di reni delle destre nella regione dei tre mari (copyright del riconfermato governatore) non è bastata a scacciare tutte le nubi che si erano addensate, alla vigilia del voto, nel cielo della coalizione. Nonostante il successo in Abruzzo icontinuano a fotografare un trend preoccupante per la maggioranza e in particolare per laA rovinare la festa – e la narrazione – a Palazzo Chigi, per quello che doveva essere celebrato come un successo personale della presidente del Consiglio, in grado di cancellare la sconfitta – altrettanto personale – subita da Paolo Truzzu per mano di Alessandra Todde, ci hanno pensato, ...