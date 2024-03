Meloni | “Vannacci candidato con la Lega alle Europee? Non è un problema”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 13 marzo 2024) TRENTO – “Non penso che sia un” la candidatura del generalecon laprossime, “non metto bocca su come gli altri fanno le loro liste”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, rispondendo a una domanda a Trento dove si è recata per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Provincia autonoma. “Ho rispetto del lavoro che fanno i partiti della coalizione e penso che si possa fare un lavoro tale da consentire al centrodestra di confermare il suo consensoprossime elezioni. Un elemento che sarebbe molto importante per noi, per il nostro lavoro e soprattutto per il futuro dell’Europa perché si gioca una partita importante”, ha aggiunto ...