(Di mercoledì 13 marzo 2024) "Stiamo lavorando per allineare leai parametri europei perché quelle che avevamo erano sproporzionate,e vessatorie. E anche abbastanza inutili". Lo ha detto la premier Giorgianel corso del convegno sulalla Camera. "L'ultima considerazione - ha concluso - riguarda i testi unici, abbiamo predisposto delle bozze, accoglieremo spunti da politica e addetti a lavori, per poi varare un sistema fiscale molto più semplice, dove la certezza del diritto" è la cifra fondamentale.

(Adnkronos) – Resta alta la tensione dopo i fatti di Pisa e Firenze. oggi il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sarà in Parlamento per un’ informativa , prima alla Camera (alle 11 ) poi al ... (periodicodaily)

Meloni, sanzioni fisco illogiche, le allineiamo all'Ue: "Stiamo lavorando per allineare le sanzioni ai parametri europei perché quelle che avevamo erano sproporzionate, illogiche e vessatorie. E anche abbastanza inutili". Lo ha detto la premier Giorgia ...ansa

Fisco, Meloni: non dirò mai che le tasse sono una cosa bellissima: Il presidente del Consiglio: "Stiamo lavorando per allineare le sanzioni ai parametri europei perché quelle che avevamo erano sproporzionate, illogiche e vessatorie" ...tgcom24.mediaset

Fisco, Giorgia Meloni: “Non dirò mai che le tasse sono bellissime, ma governo non aiuta gli evasori”: "Non c'è spazio per chi vuole fare il furbo, ma chi è onesto e si trova in difficoltà merita di essere aiutato": lo ha detto Giorgia Meloni ...fanpage