Meloni | “Non penso e non dirò mai che le tasse sono una cosa bellissima | sono bellissime le libere donazioni non i prelievi imposti”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) “None nonmai che leunale, non iper legge”. Parola della presidente del Consiglio Giorgiaal convegno sul fisco alla Camera, con chiaro riferimento alla frase dell’ex ministro Tommaso Padoa-Schioppa, scomparso nel 2010, che in tv definì “irresponsabile” la “polemica anti-” ricordando che“un modo civilissimo di contribuire a servizi indispensabili come la salute e la scuola“. La leader di FdI la pensa diversamente. Dice che il fisco “è uno dei perni attorno cui si costruisce e ...

Non è tutto oro quello che luccica. Perché se la conferma di Marco Marsilio in Abruzzo avrebbe dovuto riportare il sereno nel Centrodestra dopo la sconfitta subita due settimane prima in Sardegna, ...

