Meloni | Non dirò mai che tasse sono bellissime

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) AGI - "Non penso, nonmai che lesiano una cosa bellissima,una cosa bellissima le libere donazioni, non i prelievi imposti per legge" ma il sistema fiscale "deve chiedere il giusto", e deve usare il "criterio del buon padre di famiglia: buon senso e lungimiranza senza sprecare le risorse". La premier Giorgiaillustra, insieme al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e al viceministro Maurizio Leo, la riforma fiscale. L'Aula dei gruppi di Montecitorio è gremita di esponenti del governo e della maggioranza. Il presidente del Consiglio sottolinea che la riforma "è fondamentale per lo sviluppo e il benessere" del Paese, "nonè' solo un ammasso di regole ma uno dei perni attorno ai quali ruota il tessuto economico della nazione, uno degli strumenti attraverso i quali lo Stato può prosperare". ...