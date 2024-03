Meloni | La riforma del fisco è di buon senso Le critiche? Rispondo con i numeri

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La "delè stata unadi, abbiamo agito come unpadre di famiglia". Soprattutto, era "attesa da 50 anni, e adesso renderà l'Italia più attrattiva". Sono alcune delle parole pronunciate questa mattina dalla premier Giorgiaintervenendo al convegno “LaFiscale – attuazione e prospettive - I decreti attuativi approvati, gli obiettivi del 2024, i nuovi testi unici”, organizzato nell'Aula dei Gruppi Parlamentari alla Camera dei Deputati alla presenza del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e del viceministro dell'Economia Maurizio Leo. "In un momento storico come quello che stiamo affrontando ci viene chiesto di dare risposte coraggiose e strutturali. E' un momento storico che ci chiede di affrontare ...

