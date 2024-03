Meloni e Giani firmano accordi di coesione tra Governo e regione Toscana

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Agenzia Vista) Firenze, 13 marzo 2024 Il presidente del Consiglio Giorgiaè arrivata a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze dove questo pomeriggio, alla presenza del ministro degli Affari europei, Raffaele Fitti e del governatore Eugenio, firmerà l'accordo per lo sviluppo e lafra ilitaliano e la. La premier è reduce da una visita privata di circa una ventina di minuti all'ospedale Meyer di Firenze dove ha incontrato i due bambini di Gaza ricoverati all'ospedale pediatrico fiorentino dopo essere arrivati in Italia domenica scorsa con un velivolo dell'Aeronautica militare. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

