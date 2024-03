Meloni | “Da noi nessun aiuto ai furbi | nel 2023 lotta all’evasione da record” Ma al netto della rottamazione i risultati sono stabili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Far passare per “” anche le rottamazioni, che consentono a chi non ha pagato le tasse di mettersi in regola senza pagare interessi e sanzioni. Ecco il gioco di prestigio con cui Giorgiatenta di rispedire al mittente gli argomenti di chi ritiene che i decreti fiscali varati fin qui dal governo rendano più conveniente evadere e legittimino comportamenti illeciti. Parlando al convegno alla Camera sull’attuazionedelega, la premier ha sostenuto che non c’è alcun “condono immaginario” o “favore” ai ““: la riforma del governo punta solo a “mettere chi è onesto in condizione di pagare”. A sostegno delle sue tesi invoca quelli che definisce “numeri non opinabili“: quelli sui soldi recuperati neldall’Agenzia delle Entrate. “È stato un anno ...