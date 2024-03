Melito | il Consiglio comunale sciolto per camorra | il governo invia i commissari

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L'elenco dei comuniati per infiltrazioni mafiose si allunga. Dopo Castellammare e Torre Annunziata (che andranno al voto in primavera) e San Giuseppe Vesuviano, tocca a....

Sciolto il Consiglio comunale di Melito di Napoli: Melito - Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali ...napolivillage

Consiglio comunale nel Napoletano sciolto per camorra: La lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nei governi locali continua a rappresentare una priorità per le autorità italiane. In una ...ilfattovesuviano

Napoli, il comune di Melito sciolto per infiltrazioni della camorra. Borrelli (AvS): “Fare luce sulla vicenda e ristabilire la legalità”: Il comune di Melito, in provincia di Napoli, è stato per la seconda volta sciolto per infiltrazioni della camorra: nominato un commissario straordinario. Borrelli (AvS): "Ristabilire la legalità".tag24