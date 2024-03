Media Freedom Act | via libera del Parlamento Ue | con l’obbligo di trasparenza delle governance la Rai diventerà “fuorilegge”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Anche ilUe ha dato il viaalAct, la legge europea per la libertà deipensata per proteggere i giornalisti e idalle ingerenze politiche ed economiche. L’approvazione è arrivata con 464 voti favorevoli, 92 voti contrari e 65 astensioni. Il testo, tra le altre cose, obbliga gli Stati a proteggere l’indipendenza deie prevede che la “emittenti pubblici sia scelta tramite “una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati stabiliti in anticipo dalla normativa nazionale”. Una richiesta che di fatto, come annunciato dal direttore generale dell’European Broadcasting Union (Ebu) in ...

