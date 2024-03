Maurizio Sarri-Lazio | storia di un matrimonio finito male

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 marzo 2024 – “La miadice che non sono una persona che si arrende. Un uomo che si arrende non passa dalla seconda categoria alla Coppa dei Campioni“. Così parlò, in conferenza stampa nell’ormai lontano 2016. Sembra passata una vita: a quei tempi, allenava il Napoli, la sua prima grande esperienza arrivata (all’età di 57 anni). E per poco non porta a casa lo Scudetto. Questa volta, però, anche lui ha dovuto (o meglio, voluto) fare un passo indietro. Il tecnico toscano, nelle scorse ore, ha infatti rassegnato le dimissioni nelle mani del presidente dellaClaudio Lotito (leggi qui). Indiscrezioni dicono che il patron biancoceleste le abbia accettate ma (per ora) il comunicato ufficiale ancora non c’è. Ma tant’è, ormai non si può far altro che cambiare. Un fulmine a ciel sereno, almeno ...