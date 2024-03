Mattine gelide e pomeriggi con 20 gradi | in Lombardia il debutto della primavera con le temperature che “ingannano”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Milano – Dopo tre week-end tra ombrelli e stivali da pioggia il prossimo fine settimana interromperà la serie negativa rendendo possibile (finalmente) pianificare qualche gita fuori porta e godersi una giornata all’aperto. Lemassime saliranno fino a circa 20°C anche al Nord (Milano ecomprese) ma attenzione: le minime saranno frizzanti, localmente intorno ai 2-4°C in pianura. Questo significherà, per alcuni giorni, doversi vestire a cipolla, coperti al mattino per poi spogliarsi durante il giorno. Veniamo alle previsioni per la, giorno per giorno (dal bollettino meteo di Arpa. Tutte le informazioni su www.arpa.it) Giovedì 14 marzo cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con foschie o locali banchi di nebbia fino al primo mattino sulla ...