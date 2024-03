Matteo Paolillo con LDA nel singolo ‘Nun è cos’ | «Il racconto di una relazione tossica»

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nuovoinedito perche, a poche settimane da Foglie d’autunno, pubblica Non è cos. Il brano – da venerdì 15 marzo – vede la partecipazione di LDA e la produzione di Steve Tarta. Mentre la quarta stagione di Mare Fuori continua a macinare views, il giovane artista propone un brano urban dance con influenze orchestrali e tech house, nel quale synth e archi si muovono con i riff di chitarra creando un’atmosfera cinematografica. Cover da Ufficio Stampa “Nun è cos racconta di unae disfunzionale e di quanto a volte basti una sola parola: fine. – racconta– ‘Fine’ per dire basta alle tossine rilasciate da un rapporto, invece che ‘ostinarsi a bere questo veleno’. Spesso però si oscilla nell’indecisione, quando stiamo con una persona, anche ...

