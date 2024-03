Matteo Berrettini conosce il nuovo avversario a Phoenix | esame di francese con exploit in uno Slam

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024)è tornato in campo dopo oltre sei mesi di assenza (non giocava dal secondo turno degli US Open, lo scorso 31 agosto) e ha sconfitto ilHugo Gaston al Challenger di. Il tennista italiano si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-1 e si è così qualificato agli ottavi di finale del torneo sul cemento statunitense. Il 27enne romano, finalista a Wimbledon nel 2021, sta inseguendo una difficile risalita dopo essere sprofondato ampiamente al di fuori della top-100 del ranking ATP (al momento è addirittura numero 154 al mondo) e il prossimo impegno sarà decisamente probante.sarà infatti atteso da undi. L’che lo attende al ...