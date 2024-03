Mattarella | ' società senza senso comunità non ha prospettive' **

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Una Paese che non abbia unaunita daldinon ha. La competizione selvaggia o la gelosia verso gli altri, il tentativo di ostacolare gli altri è il contrario di quello che serve a ciascuno per crescere, per cui quello di cui c'è bisogno è sollecitare, stimolare, suggerire sempre la ricerca didi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ad alcune domande nel corso dell'iniziativa “La Costituzione in Shorts” in corso al Quirinale, condotta da Fabio Rovazzi, una conversazione tra il Capo dello Stato e 12 creator sul significato e l'attualità nella vita quotidiana della Costituzione italiana.

