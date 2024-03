Mattarella | ' lavoro creator importante ma occorre responsabilità' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Chi ha molto seguito tra i giovani ne influenza anche gli orientamenti, le scelte, il modo di vivere, di pensare. Questo rende in qualche modo responsabile del futuro dei suoi follower e quindi è semprepensare a come viene tradotto, a come viene interpretato quel messaggio che si invia. Questoè prezioso per comunicare, rende più gradevole la vita, consente di interloquire, ma c'è sempre una domanda da porsi: come viene interpretato quello che ho detto?". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'iniziativa “La Costituzione in Shorts” in corso al Quirinale, condotta da Fabio Rovazzi, una conversazione tra il Capo dello Stato e 12sul significato e l'attualità nella vita quotidiana della Costituzione italiana.