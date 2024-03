Mattarella incontra gli youtubers | avete responsabilità verso i followers

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) AGI - "Chi ha molto seguito tra i giovani ne influenza anche gli orientamenti, le scelte, il modo di vivere, di pensare. Questo lo rende in qualche modo responsabile del futuro dei suoi follower e quindi è sempre importante pensare a come viene tradotto, a come viene interpretato quel messaggio che si invia. Questo lavoro è prezioso per comunicare, rende più gradevole la vita, consente di interloquire, ma c'è sempre una domanda da porsi: come viene interpretato quello che ho detto?". Lo ha detto Sergiondo al Quirinale dodici giovani creator per un dialogo sulla Costituzione dal titolo "La Costituzione in Shorts".