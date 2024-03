Mattarella | ' democrazia non solo formale ma per garanzia sociale ed economica' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - L'Italia è una Repubblica democratica "e come spiegarono le costituenti che proposero questa formulazione, vuol dire che l'Italia è una Repubblica caratterizzata da libertà e eguaglianza. Unanon soltanto sotto l'aspetto, organizzativo, ma sotto i profilied economico". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'iniziativa “La Costituzione in Shorts” in corso al Quirinale, condotta da Fabio Rovazzi, una conversazione tra il Capo dello Stato e 12 creator sul significato e l'attualità nella vita quotidiana della Costituzione italiana.