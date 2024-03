Mattarella | Costituzione scrigno che tutela nostri diritti e libertà

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (askanews) – “Tempo addietro in Parlamento ne ho parlato come la cassetta degli attrezzi della democraiza ma laè qualcosa di più, è loche contiene ee le nostreperciò è importante conoscerla per usufruire di, questo è il significato di questo incontro”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della conversazione sulla“in shorts” con i creator della comunicazione digitale. A Fabio Rovazzi che gli chiede il significato di questa iniziativa da lui “fortemente voluta” il capo dello Stato ha risposto: “vorrei far avvertire ai giovani l’importanza della”. ...