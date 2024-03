Mattarella | Costituzione è estremamente giovane e duttile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "Laperchè è stata fatta con tanta saggezza". Poi negli anni si sono creati "fenomeni e circostanze che non erano prevedibili "ma quelle norme costituzionali hanno un'elasticità e duttilità" che permette di affrontare anche le novità e e si adattano "a situazioni imprevedibili". "Quindi è materia per giovani più che per vecchi". Lo ha detto il presidente Sergioin un dialogo sullacon un gruppo di "creator" al Quirinale.