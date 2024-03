Mattarella ‘chiama’ web creator | giovani capiscano importanza Costituzione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (askanews) – Sergioche dialoga con i fondatori di canali Youtube da milioni di visualizzazioni, chiede consigli su come rendere più sintetica la comunicazione e si sente “emozionato” e “rinto” dalla presenza di questi ragazzi che hanno trovato un modo per parlare ai più. E’ successo al Quirinale questo pomeriggio con un’iniziativa “fortemente voluta” dal presidente della Repubblica: utilizzare i canali Youtube degli esperti di contenuti digitali per diffondere il messaggio della, o almeno i suoi articoli più importanti. Il progetto si chiama “in Shorts” e per i boomers non è stato semplice tradurne il significato. Sono video brevi, di pochi minuti che contengono un messaggio semplice e diretto. Parallelamente al lancio, avvenuto ...