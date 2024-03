Mattarella | Carta è materia per giovani

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 17.50 La Costituzione è "uno scrigno che contiene e tutela i nostri diritti e le nostre libertà. Per questo è importante conoscerla, per usufruire di diritti e libertà. Questo è il significato di questo incontro". Così il Presidentenella conversazione sulla"in shorts" con 12 creator della comunicazione digitale."La Costituzione è giovane e duttile", perché "è stata scritta con tanta saggezza"."E'perpiù che per vecchi". "Un po'emozionato per essere ammesso al dialogo con interlocutori".