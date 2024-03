Matrimonio a Prima Vista Italia 12 | ecco cosa succederà nel quarto episodio

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Fabio Rossi (MAPV12) Con l’ingresso della quarta coppia, è entrata ufficialmente nel vivo la dodicesima edizione di. Nel, già disponibile su Discovery+ e in onda su Real Time mercoledì 20 marzo 2024, tutti gli otto protagonisti saranno alle prese con il continuo della loro luna di miele. Scopriamo quindi, tra incomprensioni, litigi e “coppie già in procinto di separazione“, attraverso le nostre anticipazioni. Ad esempio, il rapporto tra Benedetta Campigli e Enrico Bonechi continuerà ad essere disastroso. Dati i vari litigi sorti durante i primi giorni del viaggio di nozze a Fuerteventura, Enrico manifesterà infatti ad Andrea Favaretto la volontà di interrompere il suo esperimento, in ...