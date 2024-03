Materie prime | Urso | “Garantire approvvigionamenti per autonomia strategica”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Verona, 13 mar. – (Adnkronos) – “Abbiamo voluto ripristinare il G7 sull’industria e le tecnologie, dopo sette anni di assenza, perché riteniamo fondamentale, di fronte ai cambiamenti degli assetti geopolitici e geoeconomici mondiali, che i grandi dell’Occidente si confrontino su come incentivare lo sviluppo e la competitività dei nostri Paesi. Uno degli argomenti in campo èglisin dallecritiche che serviranno aun?nella duplice transizione, tecnologia green e tecnologia digitale, anche alla luce di quello che sta accadendo intorno all’Europa, con l’invasione della Russia in Ucraina e con gli altri focolai di guerra e di tempeste nel Medio Oriente, che hanno avuto conseguenze anche ...