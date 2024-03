Marvel’s Spider-Man | The Great Web | una petizione chiede a Sony di ripristinare il progetto

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nelle scorse ore è emerso in rete del materiale riguardante-Man: TheWeb, gioco multiplayer dedicato all’Uomo Ragno di Insomniac Games e tristemente cancellato da. In modo non del tutto inaspettato, questi contenuti parrebbero aver fatto breccia nei cuori dei fan, con una nuovacheal colosso giapponese di tornare sui propri passi, ripristinando il. Prima di addentrarci nello specifico dellain questione, ormai qualche mese fa Insomniac Games è stato vittima di un attacco hacker che ha causato la pubblicazione di una gran quantità di documenti e file sul web. E proprio tra questi troviamo anche un trailer di-Man: The...