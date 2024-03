Martusciello per il dopo-Sarri | Lazio affidata al viceallenatore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 marzo 2024 – Lasi lecca le feritel'addio improvviso del tecnico Maurizio. Ma nel frattempo corre ai ripari, affidando la squadra al vice dell’ormai ex allenatore biancocelesti. In panchina ci sarà Giovanni. "La S.S.rende noto che Maurizioha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra - sottolinea il club in una nota - La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente il club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni". Chi èIl 53enne di Ischia ha iniziato la sua carriera nel calcio come centrocampista, ha ...