Martusciello | «Da me mai parole contro Sarri | ho solo dato la mia disponibilità alla Lazio»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 13 marzo 2024) .del nuovo allenatore dei biancocelesti che fino a ieri era il secondo di Maurizioche si è dimesso. Lui è diventato il tecnico della. Ecco ledi: “Non ho mai pronunciatoche potessero andarela squadra,, di cui ho profonda stima, o altre componenti. Ho semplicementela miaSocietà, che mi ha prospettato questa possibilità. Non si può sminuire il lavoro che è stato portato a termine finora, così come nessuno potrà minare l’impegno che d’ora in poi verrà ulteriormente profuso”.nuovo allenatore dellaLaha deciso per il ...