Marotta | «Rinnovo Lautaro Martinez | passi avanti! Contenti così»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 13 marzo 2024)prima di Atletico Madrid-Inter, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, su Prime Video ha parlato dell’importanza di questa partita e in particolare delsu. MOMENTO MIGLIORE – Beppeha parlatoprima di Atletico Madrid-Inter: «Affrontiamo questa squadra spigolosa in un contesto ambientale altrettanto difficile e nel nostro momento migliore in stagione. Daremo tutto, perché è una partita chiave e un segnale forte per la stagione in corso. Quando si parla di grandi club come l’Inter, bisogna parlare di una rosa a disposizione di giocare e non dei giocatori che rappresentano titolari e riserve. C’è bisogno di ventiquattro giocatori che si alternano in tutte le competizioni, siamodi ...