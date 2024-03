Marotta | «Rinnovo Lautaro? Diamo priorità a traguardi imminenti»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Beppe, ad dell’Inter, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l’Altetico deldie di Zhang Beppe, ad dell’Inter, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l’Altetico deldie di Zhang. Le sue dichiarazioni:– «Alla base c’è la convinzione di entrambe le parti di continuare insieme. Questo è indispensabile e di buono auspicio.è cresciuto professionalmente, è il nostro capitano, ama stare all’Inter ed è amato dai tifosi. Credo che non ci saranno problemi ma in questo momento è giusto dareai». ZHANG A MILANO – «Spero prestissimo, ci sentiamo spesso in video conference. C’è ...