Marotta | «Fiducioso per stasera! Rinnovo Lautaro Martinez? No problemi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Mancano pochi minuti al calcio d’inizio di Atletico Madrid-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’ADha parlato così nel pre-partita di Sky Sport FIDUCIA – Queste le parole di: «È logico che un club come l’Inter debba partecipare alle competizioni con l’obiettivo di arrivare più avanti possibile. Oggi abbiamo un impegno difficile, in un ambiente spigoloso. I giocatori sono preparati, l’allenatore li ha caricati nel modo giusto. Sono convinto ed ottimista, possiamo fare una bella partita che significa fare risultato.? Alla base c’è la convinzione di entrambi di continuare il rapporto esistenze, questo è indispensabile.è cresciuto ed è il nostro capitano, è amato dai nostri tifosi e lui ama l’Inter. Non ci saranno ...