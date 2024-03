Marisa Ciardiello alla Frame Ars Artes con “Presenze”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSculture in bronzo, alluminio e piombo aperte, quasi aeree. Gessi che appaiono insufflati di vita e disegni che riflettono sull’attualitàluce del proprio vissuto. È “” la mostra dia cura di Paola Pozzi. Testi critici di Olga Scotto di Vettimo e Giacomo Franzese. Vernissage mercoledì 20 marzo alle 18:00,galleriaArsdi Napoli, in Corso Vittorio Emanuele 525. Fino a venerdì 12 aprile. Info:ars@libero.it, 081.3088820, 333.4454002. Personaggi classici in figure novecentesche, che incarnano tematiche eterne. Metallo che sembra argilla per quanto appare duttile e leggero, aperto allo sguardo, in figure dai contorni definiti, ma cave all’interno; forme ...