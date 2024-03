Marino | “Ritornare a Napoli? Non credo sia possibile”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pierpaolo, ex direttore sportivo del, è intervenuto a Radio Marte durante Marte Sport Live. Ecco le sue parole: “Cosa resta dopo Barcellona-? La partita di ieri sera dinanzi ad un Barcellona non irresistibile poteva essere l’occasione di riscatto ma ill’ha toppata anche a causa della sfortuna e degli errori arbitrali. Alla fine il tempo dà i suoi verdetti che sono equilibrati: ieri c’erano gli stessi uomini di Spalletti ma quella squadra lì avrebbe fatto un sol boccone di questo Barcellona. Restano grandi rimpianti, ilpoteva riscattare la stagione proseguendo in Champions League e giocandosi chance di qualificazione al mondiale per club”. “La stagione attuale degli azzurri è una stagione incolore. Aurelio De Laurentiis è cambiato molto rispetto ai suoi primi ...