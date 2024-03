Marino | “De Laurentiis è cambiato” | poi svela l’errore del patron del Napoli

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nel corso degli ultimi tempi, Aurelio Deè entrato ancor con più insistenza in situazioni sportive del, eccedendo in diversi casi. Sul cambiamento avuto dal presidente del, si è espresso l’ex DS azzurro Pierpaolo. La debacle in Champions League contro il Barcellona ha praticamente sancito la stagione fallimentare del. Gli azzurri non hanno disputato una stagione all’altezza delle aspettative, visti anche i risultati della passata stagione. Ciò è dovuto anche a molti errori fatti dalla dirigenza del, e in primis dal presidente Aurelio De. Ilazzurro si è intromesso più volte in questa stagione in questioni di campo che non gli dovrebbero competere, e ciò ha scatenato una confusione ...

Marino: "ADL è cambiato. Dovrebbe tornare a far lavorare i professionisti": Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte ...tuttonapoli

L'OPINIONE - Sabatini: "Non avrei sostituito Politano e Mario Rui, De Laurentiis sta scrivendo la storia del Napoli da 20 anni": A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista: “Dispiace molto che il Napoli sia stato eliminato col Barcellona, avrei tanto voluto vedere la ...napolimagazine

L'EX - Marino: "Rimpianti per il k.o. col Barcellona, un mio ritorno a Napoli Non direi di no ad un ritorno, ma non credo sia possibile": NAPOLI - Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Marte Sport Live', in onda su Radio Marte: “Cosa resta dopo Barcellona-Napoli La partita di ieri sera dinanzi ...napolimagazine