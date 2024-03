Marciniak arbitro di Atlético Madrid-Inter | nei precedenti non solo Istanbul

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 13 marzo 2024)sarà l’di, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023-2024 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione polacca, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match dell’Estadio Civitas Metropolitano. Isarà la nona partita per Szymoncomedei nerazzurri. Con un ricordo non certo positivo nell’ultima: pur senza avere un impatto sul risultato, c’era lui nella finale di Champions League acol Manchester City lo scorso 10 giugno. Il bilancio è nei numeri leggermente negativo: due vittorie, tre pareggi e ...