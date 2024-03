Marcianise | mega finanziamento per il plesso Pascoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta ha ottenuto undi 5.248.799,13 euro per la riqualificazione deldell’Istituto Comprensivo Bosco. Il progetto prevede l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico, l’adeguamento antincendio, la messa a norma degli impianti tecnologici e l’eliminazione delle barriere architettoniche dell’intero edificio. I fondi sono stati erogati dalla Regione Campania nell’ambito degli interventi previsti dalla programmazione ‘Scuola Viva in Cantiere’. Il progetto è stato redatto nel mese di settembre 2023 dai funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale coordinati dal dirigente, l’architetto Aniello Iuliano, e ha come obiettivo l’incremento della performance degli edifici e il perseguimento della loro agibilità per una migliore ...