Marcello Gandini | addio al designer delle più note auto sportive

(Di mercoledì 13 marzo 2024) È scomparso a Rivoli (Torino), divenuto celebre per aver disegnato alcuneitaliane più innovative a partire dagli anni '60. Aveva 85 anni. In qualità di capodella Bertone, aveva preso il posto di Giorgetto Giugiaro e nel corso della sua carriera ha contribuito a creare alcunepiù iconiche degli anni '60 e '70, tra cui le Lamborghini Miura, Espada, Urraco e Countach, l'Alfa Romeo Montreal, la Lancia Stratos, la Fiat X1/9 e la Ferrari GT4.ha anche collaborato con la Innocenti di Milano, dove nel 1974 ha presentato le nuove Mini 90/120, che sono rimaste in produzione per quasi vent'anni.