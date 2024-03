Mantovano | preoccupanti gli attacchi cyber | 1 411 nel 2023

(Di mercoledì 13 marzo 2024) E' "cruciale un intervento normativo come quello che il Governo sollecita con questo disegno di legge" su una materia, lasicurezza, il cui "stato dell'arte è preoccupante: nell'Agenzia per lasicurezza nazionale ha trattato 1.411 eventi con impatti su soggetti nazionali, circa 117 al mese, con un notevole incremento rispetto al 2022". Lo ha detto il sottosegretario Alfredoalle commissioni riunite Affari costituzionali-Giustizia della Camera, che inizia l'esame del ddl sulla rafforzamento dellasicurezza nazionale. NegliDdos (Denial of service), ha aggiunto, "sono particolarmente attivi gruppi filorussi e filopalestinesi in concomitanza con provvedimenti e decisioni prese dalle autorità italiane".

