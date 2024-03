Manifestazione contro Israele fuori al San Carlo a Napoli | sul teatro affissi striscioni per la Palestina

Mentre centinaia di persone riempivano piazza Santissima Annunziata a Firenze per celebrare la Giornata internazionale della donna, le organizzatrici della Manifestazione di Non una di meno si sono ... (open.online)

Firenze, 8 marzo 2024 – Momento di polemica al presidio di ‘Non una di meno’ Firenze, oggi in piazza Santissima Annunziata per l'8 marzo, per la presenza di una giovane di 'Sinistra per Israele’ che ... (lanazione)