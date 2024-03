Mangiano carne di tartaruga marina | è strage | bilancio terrificante

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 13 marzo 2024)di, è: ilè a dir poco. Gli ultimi aggiornamenti Una vicenda che ha sconvolto in intero Paese. Purtroppo non si sta parlando d’altro se non di unadi mare che è risultata fatale per alcune persone. Purtroppo per otto bambini ed una donna non c’è stato nulla da fare visto che, dopo averla mangiata, hanno iniziato a stare poco bene fino a quando il loro cuore non ha smesso di battere per sempre. E’ accaduto sull’isola di Pemba, nell’arcipelago di Zanzibar, in Tanzania. Morti dopo aver mangiatodi(Pixabay Foto) Cityrumors.itIn quel posto ladel rettile è considerata una vera e propria ...