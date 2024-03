Mancano 300 milioni La Roma-Latina si ferma prima di partire

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La storia infinita. E ladiventa, secondo lo stesso presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, un po’ come la Salerno-Reggio Calabria. Un auspicio non proprio dei migliori, che sembra voler richiamare l’immagine di un’eterna (almeno fino a poco tempo fa) incompiuta. La speranza è che per completare quest’infrastruttura ci vogliano meno decenni di quelli che sono stati necessario per l’autostrada che collega Salerno con Reggio Calabria. Per realizzare i primi 13 chilometri dellail governatore Rocca batte cassa al ministro Salvini Anche se le premesse non sembrano incoraggianti. Già, perché non solo i lavori ancora non partono, mapersino i soldi. E il presidente Rocca lo ammette quando parla delle infrastrutture regionali, sottolineando che “siamo molto indietro”, ...