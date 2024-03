Manca sempre meno a Pasqua | ecco cos’è il single shaming delle Feste

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Avete mai sentito parlare di? È quel fenoche dura da tempo – più recente, invece, è questa espressione che lo identifica – e che ha a che vedere con quegli interrogatori fastidiosi e invadenti che spesso vengono fatti a pranzi e cene, i momenti dell’anno in cui, tradizionalmente, le famiglie si riuniscono. Si tratta di domande sulla vita sentimentale degli ospiti che non sono in coppia e che spesso sono frutto di pregiudizi e credenze fuorvianti sull’essere. Oltretutto certe curiosità nonnascono da un interessamento sincero nei confronti della persona, ma di frequente rischiano di mettere in imbarazzo e di far vergognare chi, magari, è reduce da una delusione o chi, semplicemente, preferisce non legarsi a qualcuno. Fatto ...