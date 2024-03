Mamme e il lavoro in Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La classifica per regioni stilata dal CVapp Maternity Leave Index evidenzia un Paese che viaggia a due velocità: guidano Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, i piattaforma di editor online per la creazione di curriculum vitae n coda Calabria, Sicilia e Campania Coniugaree maternità è uno dei temi più sentiti in questo periodo storico. I dati sono tutt'altro che incoraggianti in questo senso: l'ultimo rilevamento dell'Ispettorato nazionale del, relativo al 2022, ha evidenziato un aumento del 17,1% delle dimissioni volontarie presentate nei primi tre anni di vita dei figli, il 63% dei casi riguarda neoche giustificano il ricorso alle dimissioni con la incompatibilità trae maternità. La fotografia di quanto è difficile essere una mamma lavoratrice inla dà lo studio ...