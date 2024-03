Malore mentre gioca a calcetto | Matteo Ferrecchia si accascia e muore a 43 anni sotto gli occhi della compagna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ilva acon gli amici. Doveva essere una serata di svago come tante altre. Poi la corsa in ospedale che si è rivelata inutile. Non c’è l’ha fatta, il 43enne, di Castelli Calepio, sposato, padre di cinque figli, che martedì sera marzo si era sentito malestavando una partita dicon i suoi amici. Il 43enne era infatti solito trascorrere qualche ora di svago al campetto di Rovato, centro tennis, padel edi via Franciacorta, nella zone delle piscine, a pochi passi dal caselloA4, teatrodisgrazia. E proprio durante la partita, pochi minuti dopo le 20,all’improvviso si è ...