Malattie renali | uno studio del Mario Negri per predire la diagnosi della nefropatia membranosa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Lecolpiscono quasi 850 milioni di persone in tutto il mondo, oltre due milioni di persone in Italia; circa il 10%popolazione (fino al 40% degli anziani) è affetto da malattia renale cronica, che è oggi una delle prime cause di morte in Italia. Tra gli studi sullerare portati avanti dai ricercatori dell’Istituto, uno in particolare si è concentrato sulla, detta anche glomerulonefrite, una malattia renale autoimmune che compromette la funzione del rene: circa un terzo dei pazienti conprogredisce verso la fase terminale, fino a che non si rende necessaria la dialisi o il trapianto. Lo ...