Malattia renale cronica | all’Asl Roma 6 apre un ambulatorio per la gestione delle patologie cardiovascolari

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 13 marzo 2024- A partire dal prossimo 19 Marzo 2024, presso l’della UOC di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale dei Castelli, sarà aperto un nuovoper lain pazienti affetti da. Il servizio, unico nel suo genere nell’ambito del territorio nazionale per quanto riguarda la nefrologia, si propone di garantire anche ai pazienti con funzionecompromessa la possibilità di usufruire di terapie di secondo e terzo livello per la cura diquali l’ipercolesterolemia (in quei pazienti intolleranti alla terapia di prima linea) e lo scompenso cardiaco, nonché di ottimizzare terapie ...