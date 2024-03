Mais | frumento tenero | vite Ricavi schiavi del meteo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ghiacciai in estinzione ed eventirologici sempre più estremi sono il segno del cambiamento climatico che avanza, ma l’agricoltura lombarda non riesce ancora ad adeguarsi: le principali colture lombarde sono ancora fortemente dipendenti dal clima. Lo evidenzia lo studio realizzato da PoliS-Lombardia nell’ambito di una fellowship assegnata al professor Paolo Sckokai, che analizza le performance economiche e ambientali delle aziende agricole lombarde utilizzando un set di dati innovativo, che mette in relazione la banca dati Rete d’Informazione Contabile Agricola con le banche dati georeferenziate relative alle variabili-climatiche e alle caratteristiche dei suoli. Il lavoro riguarda due colture erbacee estremamente importanti per l’agricoltura lombarda, ile il, e la ...