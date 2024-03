Magnanini fa 50 E aspetta l’ex Saporetti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Lucaè ancora un under, ma è già il più anziano in grado, essendo l’unico alla terza stagione consecutiva con la maglia del Ravenna. Il ventenne difensore estense ha festeggiato le 50 presenze in giallorosso nel vittorioso match contro l’Aglianese e ora si propone per la grande sfida di domenica a Carpi: "Sono molto contento di questo traguardo. Fra virgolette, ho raggiunto le 50 presenze in ritardo, perché, nella prima stagione, ho giocato molto poco per via dell’infortunio al ginocchio. Direi che non c’è modo migliore per festeggiare se non con una vittoria come quella ottenuta contro l’Aglianese".centrale difensivo, è una ‘invenzione’ di mister Gadda, ‘varata’ alla sedicesima giornata dello scorso campionato nel vittorioso derby casalingo col Forlì: "Fino allo scorso anno – ha confermato– non avevo ...